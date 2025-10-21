Başkan Barzani ve Irak'ın üst düzey askeri heyeti, DAİŞ tehdidini görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Irak'ın üst düzey askeri heyeti, terör örgütü DAİŞ’in yeniden ortaya çıkma olasılığını görüştü.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Mesud Barzani'nin bugün (21 Ekim Salı günü) Pirmam'da Irak Ordusu Birinci Korgeneral ve Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşid Yarallah ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, özellikle Irak ve Suriye sınır bölgelerinde Irak ordusu ile Peşmerge güçleri arasındaki ilişkiler ve sınır bölgelerinin güvenliğini korumak için iki tarafın koordinasyon ve anlayışı ele alındı.

Görüşmede ayrıca Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin uluslararası koalisyon güçleriyle iş birliği ve koordinasyon, ikili güvenlik anlaşması çerçevesinde Irak ve ABD arasındaki askeri ilişkiler, terör tehdidi ve Suriye ile Irak sınırlarındaki güvenlik durumu da ele alındı.

Bölgede güvenlik ve istikrar için hala büyük bir tehdit olan DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma olasılığının ele alındığı görüşmede, Irak ordusu ve Peşmerge'ye koalisyon desteğinin sürdürülmesi ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki ortak iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eylül 2026'da Irak'taki uluslararası koalisyon misyonunun sona ermesi ve bu aşamadan sonraki durumun tehlikeleri ve olasılıkları da masaya yatırıldı.