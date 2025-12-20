Sudani: Koalisyon ve UNAMI misyonunun sona ermesi Irak'ın egemenliğini yansıtıyor

3 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, siyasi partilere yeni hükümetin kurulması için çağrıda bulunarak, uluslararası koalisyon ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) görevlerinin sona ermesinin Irak'ın tam egemenliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Muhammed Şiya Sudani, bugün (20 Aralık 2025 Cumartesi) Ulusal Hikmet Akımı (El-Hikme) tarafından düzenlenen Muhammed Bakır el-Hakim'i anma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Irak Parlamento seçimlerine değinen Sudani, seçmenlerin sandığa gitmesinin, hükümetin "Önce Irak" şiarıyla yürüttüğü imar çalışmalarına ve önceliklerine halkın verdiği bir onay olduğunu belirtti.

Sudani, "Vatandaşların seçimlere katılım oranı, gelecek aşamalarda demokratik sürecin pekişmesi adına doğru bir dönüm noktası oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'taki siyasi parti ve taraflara seslenen Sudani, ülkenin yüksek çıkarlarına karşı sorumlulukları gereği seçim sonuçlarına dayalı anayasal süreçleri (hükümetin kurulması) bir an önce nihayete erdirmelerini istedi.

DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonu ve UNAMI’nin misyonunun sona ermesine de değinen Sudani, "Bu misyonların sona ermesi, Irak'ın egemenliğinin ve siyasi karar bağımsızlığının güçlü bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Irak'ın güçlü anayasal kurumlara ve ülkenin istikrarını koruyabilecek silahlı kuvvetlere sahip, tam egemen bir devlet olduğunu vurgulayan Sudani, hükümetin bölgesel ve uluslararası toplumla ilişkileri güçlendirmeye başladığını kaydetti.

Sudani son olarak, uluslararası toplumun, Irak'ın yeniden inşasında ve halkın taleplerinin karşılanmasında elde edilen başarıların önemini kabul ettiğini sözlerine ekledi.