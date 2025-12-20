Balıkesir'de İHA düştü; Parçaları Ankara'ya gönderildi

3 saat önce

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

Kocaeli’ndeki olaydan sonra bu kez Balıkesir’de kimliği henüz tespit edilemeyen bir insansız hava aracının düştüğü bildirildi.

Basında yer edinen bilgilere göre Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir İHA boş bir araziye düştü.

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen İHA, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dün, Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi'nde Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştu.