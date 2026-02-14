Münih’te diplomasi trafiği: Neçirvan Barzani’den ABD, AB ve Vatikan ile görüşme

2026-02-14 16:04

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, küresel güvenliğin nabzının attığı Münih Güvenlik Konferansı’nda yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında ABD, Avrupa Birliği ve Vatikan’ın üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, Münih'te AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün (14 Şubat 2026 Cumartesi) öğleden önce Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temasları çerçevesinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Avrupa Birliği'nin (AB) Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle istikrar ve ekonomik kalkınmaya hizmet eden alanlarda ortak iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki durum, ülkedeki Kürtler ve diğer bileşenlerin geleceği, terör tehditleri ve Orta Doğu'da barışın önündeki engeller masaya yatırıldı.

Ursula von der Leyen, AB’nin Kürdistan Bölgesi'nin huzur ve istikrarına yönelik desteğini yineleyerek; bölgede önemli bir istikrar unsuru olarak Neçirvan Barzani'nin çabalarından ve Kürdistan Bölgesi'nin rolünden övgüyle söz etti.

Neçirvan Barzani, Münih'te Senatör Graham ve ABD Kongre Heyeti ile Görüştü

Neçirvan Barzani ayrıca ABD Senatörü Lindsey Graham ve beraberindeki Kongre üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede, ABD’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileri ve ortak iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Neçirvan Barzani, ABD ve Kongre’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik süregelen desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ABD Kongre heyeti de Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki istikrar unsuru olarak önemine vurgu yaparak, Irak'a destek, Kürdistan Bölgesi'nin statüsünün korunması, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümü ile ülkenin huzur ve istikrarının muhafazası konularındaki desteğini yineledi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Suriye’deki durum ve ülkedeki Kürtlerin geleceği oldu.

Neçirvan Barzani ve ABD Kongre heyeti, birleşik bir Suriye'nin gelecekteki anayasasında ve mevcut durumda Kürtlerin ve diğer bileşenlerin haklarının korunması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede ayrıca son güvenlik gelişmeleri ve terör tehditleri de masaya yatırıldı.

Neçirvan Barzani, Vatikan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bu sabah, Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile dini ve etnik bileşenlerin durumu ele alındı.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin bileşenlerin haklarını koruma ve bir arada yaşama kültürünü geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Gallagher ise Kürdistan Bölgesi'ndeki hoşgörü ve bir arada yaşama ortamından övgüyle söz ederek, Vatikan'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin huzur ve istikrarına olan desteğini ifade etti.