Ankara’da "Eve Dönüş" formülü netleşiyor: 5 yıl adli kontrol şartı

2026-02-14 15:25

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun taslak raporuna ilişkin detaylar basına yansıdı. Hükümete yakın kaynaklara göre silah bırakanlara yönelik "eve dönüş" düzenlemesinde, kamuoyunda "cezasızlık algısı" oluşmaması adına 5 yıl süreli adli kontrol şartı üzerinde duruluyor.

Ankara’da resmi adıyla "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirilen barış süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, taslak raporunu tamamlamak üzere.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre 60-70 sayfadan oluşan ve Kürt meselesinin tarihçesine de yer verilen rapor için partiler arası görüşmeler devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un da ortak bir metin çıkması adına parti temsilcileriyle temas halinde olduğu belirtiliyor.

Komisyonun hazırladığı taslakta en dikkat çekici başlık, kamuoyunda "eve dönüş" olarak bilinen yasal düzenlemeler oldu. Raporda, yapılacak düzenlemelerin toplumda bir "cezasızlık algısı" yaratmaması gerektiğine özel vurgu yapılıyor.

Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum ve yasal çerçevenin belirlenmesi konusunda öneriler geliştirilirken, sürecin şeffaf ve hukuki zeminde yürütülmesi hedefleniyor.

Siyasi partilere de iletildiği belirtilen ve üzerinde uzlaşı aranan yeni formüle göre silah bırakarak Türkiye'ye dönen örgüt mensupları için süreç şu şekilde işleyecek:

Doğrudan Serbestlik Yok: Silah bırakanlar, Türkiye'ye giriş yaptıklarında doğrudan serbest kalmayacak.

Yargı Süreci: Hakkında daha önce bir suç kaydı veya arama kararı bulunmayan kişiler dahi yargı sürecine tabi tutulacak.

Beş Yıl Adli Kontrol: İfadeleri alınan kişiler, tutuksuz yargılanmak üzere "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılacak. Bu denetim süresinin 5 yıl olması öngörülüyor.

Suça Karışmama Şartı: Belirlenen 5 yıllık süre zarfında herhangi bir suça karışılması durumunda, ilgili kişiler hem yeni işledikleri suçtan hem de "örgüt üyeliği" suçlamasından yargılanacak.

Edinilen bilgilere göre komisyonun hazırladığı raporun giriş bölümünde; komisyonun kuruluş amacı, bugüne kadar yapılan dinlemeler ve faaliyetler detaylandırılıyor.

Raporun içeriğinde ayrıca "Kürt sorununun tarihçesi" başlığı altında bir bölümün yer alması ve sürecin Türkiye ile bölge istikrarı açısından taşıdığı öneme vurgu yapılması bekleniyor. Taslak metin üzerindeki değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından raporun kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.