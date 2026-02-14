CENTCOM duyurdu: Suriye'de DAİŞ'e karşı 10 yeni hava saldırısı

2026-02-14 16:30

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki terör örgütü DAİŞ kalıntılarına yönelik bir dizi yeni hava saldırısı ve operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

CENTCOM tarafından bugün (14 Şubat 2026 Cumartesi) yayımlanan açıklamaya göre ABD güçleri 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye'de 10 saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırılarda DAİŞ’e ait 30'dan fazla hedef vuruldu.

Savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı bu saldırılarda, örgütün altyapısının ve silah depolarının hassas bir şekilde hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında iletişim merkezleri, kritik lojistik noktalar ve silah depolarına yönelik beş ayrı saldırının daha gerçekleştirildiği kaydedildi.

CENTCOM açıklamanın sonunda, son iki ayda yürütülen nokta operasyonlarda 50'den fazla DAİŞ mensubunun öldürüldüğü veya yakalandığını, ayrıca örgüte ait 100'den fazla altyapı hedefinin yüzlerce hassas güdümlü mühimmatla imha edildiğini bildirdi.

"Hawk Eye" (Şahin Gözü) adı verilen bu operasyon serisi, 13 Aralık'ta Palmira'da (Tedmur) ABD güçleri ve ortaklarına yönelik saldırıya misilleme olarak başlatıldı. Söz konusu DAİŞ pususunda iki ABD askeri ve bir ABD'li tercüman hayatını kaybetmişti.