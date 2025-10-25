PKK'den "tarihi bir adım" daha gelecek mi?

2 saat önce

Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. Kongrede alınan kararlar doğrultusunda Süleymaniye’de düzenlenen törenle silah yakan PKK, yeni bir “tarihi adım atacağını” duyurdu.

PKK’ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri, örgütün, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları doğrultusunda 26 Ekim 2025 Pazar günü (yarın) yeni bir “tarihi adım” atacağı bilgisini geçti.

MA’da yer alan haberde, şu bilgiler yer aldı:

“Yarın Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları doğrultusunda gerilla yeni bir tarihi adım atacak.

Aynı kaynaklara göre gerillalar yarın düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla bu tarihi adımı kamuoyuna açıklayacak.”

PKK’nin yarınki “tarihi açıklaması”, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Heyetin bu kapsamda 30 Ekim’deki Meclis Komisyonu toplantısı öncesinde İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

Silah yakma töreni

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın aralarında bulunduğu 15’i kadın, 15’i erkek toplam 30 PKK mensubu silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

TBMM’de komisyon kuruldu

Barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

48 temsilciden oluşan komisyona AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katıldı.