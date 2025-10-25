Mesrur Barzani: Kürdistan'ın hiçbir parçası işgalcilerin kontrolünde kalmamalı

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Yardımcısı Mesrur Barzani, Irak halkının yaşam koşullarının çok zor olduğunu ve tüm topluluklara eşit haklar sağlanmadığını belirtirken, “Mahmur, Zummar, Şengal, Hanekin; bu toprakların hiçbir parçası işgalcilerin elinde kalmamalıdır.” dedi.

KDP Genel Başkanı Yardımcısı Mesrur Barzani, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü, Irak Parlamento seçimlerine 275 numaralı listeyle katılan KDP’nin Kerkük ve Bağdat bürolarının Erbil’de düzenlediği seçim mitingine katıldı.

Mitingde açıklamalarda bulunan Mesrur Barzani, tüm zorluklara karşı sabırla göğüs geren Kerkük halkına teşekkür ederek, “Yaşadığınız tüm zulümlere rağmen yüreğinizin Kürdistan için atmaya devam etmesini takdir ediyorum. Kerkük Kürdistan'ın kalbidir.” dedi.

KDP adaylarının kişisel çıkarlarını savunmak için değil, tüm Iraklıların ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını savunmak için Bağdat'a gittiğini belirten Mesrur Barzani, “Kerkük'te bugüne kadar yapılanlar, Kürdistani bölgelerde tüm topluluklara karşı yapılanlar büyük bir haksızlıktır ve biz bunu artık kabul etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani’nin Kerkük için devrim yaptığını anımsatan Mesrur Barzani, “Kerkük için kanımızı ve canımızı vermeye hazırız. İllaki geri alacağız.” ifadesini kullandı.

“Projelerin başarısını engellemek ya da hükümet kurulmasını engellemek gurur duyulacak bir başarı değil. Halkınıza sadık olmak ve onlar için fedakarlık yapmaya istekli olmak gurur duyulacak başarılardır.” diyen Mesrur Barzani, Kerkük’ü geliştirip Kürdistan’ın diğer bölgeleri gibi hizmet sağlayabilmek için Kerkük halkına oylarını KDP’ye vermeleri çağrısı yaptı.

Çok şehit veren ve petrol zengini olan Kerkük’te hala 24 saat elektrik hizmetinin olmamasına dikkat çeken Mesrur Barzani, “Kerkük'ün KDP’nin eline geçmesi durumunda tüm dünyada bir arada yaşamın örneği olacağını söyleyebilirim. Hükme gelen tüm tarafları gördünüz. Hizmet etmek yerine, sizi kendi çıkarları için kullandılar. KDP’nin sizin için kendini feda etmesine ve size hizmet etmesine izin verin.” dedi.

Kürdistani bölgelerin tamamının geri alınması gerektiğinin altını çizen Mesrur Barzani, “Mahmur, Zummar, Şengal, Hanekin; bu toprakların hiçbir parçası işgalcilerin elinde kalmamalıdır.” sözünü sarf etti.

Mesrur Barzani, “KDP sadece Kürtleri değil, Arapları, Türkmenleri ve diğer tüm toplulukları savunuyor. Bağdat’ta yönetimde uygulanan siyaset anlayışı düzeltilip, tüm topluluklara eşit haklar verilmeli.” diye konuştu.

Irak’taki hizmet eksikliğine ilişkin Mesrur Barzani, “Ancak ne yazık ki Irak kentlerindeki halkın yaşam koşullarının çok zor olduğunu, gelirlerin ve doğal kaynakların doğru yönetilmediğini, hizmetlerin eşit bir şekilde sunulmadığını görüyoruz.” açıklamasını yaptı.