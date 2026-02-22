İran ile ABD nükleer görüşmelerinin Cenevre'de devam edeceği bildirildi

7 dakika önce

Axios haber sitesi, önümüzdeki perşembe günü Cenevre'de ABD ile İran arasında dolaylı görüşmelerin yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Amerikan haber sitesi Axios bir kaynağa dayandırdığı haberinde; İran'ın 48 saat içinde anlaşmaya ilişkin bir teklif göndermesi şartıyla, önümüzdeki perşembe günü Cenevre'de ABD ile İran arasında dolaylı nükleer görüşmelerin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Habere göre kaynak, "Washington ve Tahran'ın, kapsamlı bir nükleer anlaşmaya varmadan önce geçici bir anlaşmaya varma olasılığını tartışabileceğini" belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi de sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda; ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecini tamamlamak amacıyla iki ülkenin önümüzdeki 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de bir araya geleceğini teyit etti

Yine bugün, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan kanalı "CBS News" ile yaptığı bir röportajda, "Eğer Washington nükleer programımızla ilgili endişelerini gidermek istiyorsa, tek yol diplomasidir." dedi.

Arakçi, ülkesinin anlaşmanın maddeleri ve taslağı üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki perşembe günü Cenevre'de Witkoff başkanlığındaki Amerikan tarafıyla bir görüşme yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Bakan ayrıca, "Washington ile bir anlaşmaya varmak mümkün ve bu anlaşmanın, 2015 anlaşmasından daha iyi olabilecek bazı yönleri var" vurgusunu yaptı.

Geçtiğimiz salı günü, Tahran ve Washington arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler, Cenevre'deki Umman diplomatik misyonunda gerçekleştirilmişti.