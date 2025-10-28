ABD'den "Gazze'de ateşkes sürüyor" açıklaması

2 saat önce

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldıracağı açıklamasının ardından, ateşkesin devam etmesinin bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmediğini savundu.

Vance, Cumhuriyetçi senatörlerle Kongrede yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini "ateşkesi ihlal etmekle suçladığına" işaret ederek, "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hamas veya Gazze'deki başka birinin (İsrail) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde Mısır'da imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu aktarılmıştı.

Hamas, Gazze'de İsrail'in ölüm ve yaralanmalara yol açan saldırılarının Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam etmesi gibi bir dizi ihlalin devamı olduğuna dikkat çekmişti.