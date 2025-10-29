North Press: Onlarca SDG komutanı yeni Suriye ordusuna katılmaya hazırlanıyor

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yeni Suriye ordusuna katılacak komutan ve askeri birliklerin resmi listesini sunduğu iddia edildi.

Suriye merkezli North Press Ajansının haberinde, SDG'nin askeri güçlerin birleştirilmesi yolunda önemli bir adım atarak, bu kapsamda Suriye ordusuna katılacak komutan ve askeri birliklerin listesini sunduğu öne sürüldü.

Habere göre listede, DAİŞ'e karşı mücadelede önemli rol oynayan yaklaşık 70 üst düzey SDG komutanının ismi yer alıyor.

Orduya entegre olacak SDG'nin üç tümeni, Cezire, Fırat ve Deyrizor bölgelerine konuşlandırılacak.

SDG'nin üç özel tugayı ise Suriye ordusu Genelkurmay Başkanlığının komutası altına alınacak.

Bir kaynak, yeni Suriye Genelkurmay Başkanlığındaki görevlerin yüzde 30'unun SDG komutanlarına düşeceğini belirtti.

Özel tugaylardan biri terörle mücadele operasyonlarına ayrılacak ve Suriye genelindeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde çalışacak.