Suriye, Kosova'yı tanıma kararı aldı

2 saat önce

Yeni Suriye Hükümeti, Kosova'yı resmen tanıdığını açıklarken Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesini tanıyan Suriye yönetimine teşekkür etti.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün (29 Ekim Çarşamba günü) başkent Riyad'da Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova arasında üçlü bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin, konsolosluk çalışmalarının düzenlenmesinin ve iş birliği perspektiflerinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Bu bağlamda Suriye Arap Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını ilan eder. Suriye, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde, karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurmaya istekli olduğunu ve Balkanlar ile dünya güvenliğine katkı sağlamak istediğini vurgular." denildi.

Suriye'nin, dış politikasında yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme süreci kapsamında bu adımı attığı vurgulanan açıklamada, Suriye'nin karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkeleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle işbirliğine açık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının, "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu vurgulanarak, "Şam yönetimi, Kosova Cumhuriyeti ile çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmeyi ve iki ülke ile halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde uluslararası platformlarda diplomatik koordinasyonu artırmayı hedeflemektedir." ifadeleri yer aldı.

Osmani'den Şaraa'ya teşekkür

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'ya Kosova'yı tanıma kararından ve Kosova halkına desteği nedeniyle teşekkür etti.

Osmani, "Hem Kosova hem de Suriye halkı, özgürlüğe ulaşmak için çok acı çekti ve büyük fedakarlıklar yaptı. Bu nedenle, bugün gerçekleşen karşılıklı tanıma yalnızca devlet egemenliğinin teyidi değil, aynı zamanda özgür yaşamak için mücadele eden birçok neslin fedakarlığının da takdir edilmesidir." dedi.