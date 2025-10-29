Başkan Barzani: Diktatörlüğü her şekilde reddediyoruz

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Ninova'nın önemine dikkat çekerek, bir arada yaşama açısından küçük bir Irak olarak tanımladı.

Başkan Barzani, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Duhok'ta Ninova ve Şengal halkının bazı kesimleriyle bir araya geldi.

Barzani Ofisinin açıklamasına göre toplantıda konuşma yapan Başkan Barzani, Ninova ve Musul'un önemine dikkat çekerek, Ninova'yı, bir arada yaşama açısından küçük bir Irak olarak tanımladı.

Peşmerge'nin DAİŞ'e karşı mücadele ve DAİŞ'i yenilgiye uğratma ve Ninova ile Şengal'i kurtarmadaki rolüne değinen Başkan Barzani, şunları söyledi:

"Bölgede neler yaşandığını gördük ve Peşmerge'nin tüm toplulukları nasıl savunduğunu gördünüz. Peşmerge, DAİŞ'e karşı mücadelede 12 bin şehit veya yaralı verdi."

Kürdistan Bölgesi'nin mağdurlara ve mazlumlara yardımlarına işaret eden Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlar için güvenli bir liman olduğunu ve tüm Irak vatandaşları için bir sığınak olmaya devam edeceğini vurguladı.

DAİŞ'in vahşi suçlar işleyerek, kardeşliği ve bir arada yaşamayı zedelediğini belirten Mesud Barzani, ancak hiçbir durumun din, mezhep ve milletler arasındaki kutsal ilişkiyi etkilememesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak Parlamento seçimleriyle ilgili olarak, Başkan Barzani, bu seçimlerin önceki seçimlerden farklı bir sonuç doğurmasını ve siyasi sürecin eski haline dönmesine yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

Petrol ve doğalgaz meselesiyle ilgili olan Irak Anayasasının 111. ve 112. maddeleri hakkında ise Başkan Barzani, "Anayasaya geri dönmemiz gerekiyor. Şayet dederalizm yok, anayasa yok, bölge yok derlerse, diktatörlüğü her şekilde reddederiz." dedi.

Mesud Barzani, ayrıca KDP adaylarının sadece bölgeyi değil, aynı zamanda tüm Irak'ı ve toplulukları temsil etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani, son olarak Ninova ve Şengal halkına seslenerek, "Sizlere hizmet eden ve haklarınızı savunabilecek partiye oy veriniz. Bu size kalmış ve tamamen özgürsünüz." diye konuştu.