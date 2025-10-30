Erman Topçu: Kürdistan Bölgesi ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişkimiz var

2 saat önce

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Ankara ile Erbil arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkiler bulunduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesi için Kürdistan Bölgesi liderliği ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Erman Topçu, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, Erbil’deki Divan Otelde düzenlenen 29 Ekim Özel Programında Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Kürdistan Bölgesi halkıyla güçlü stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere sahip olduklarını kaydeden Erman Topçu, “Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar dolar olup, bunun üçte birinin Kürdistan Bölgesi ile olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

Ankara ile Erbil arasındaki ilişkilerin son birkaç yıldır harika ilerlediğini belirten Erman Topçu, ikili ilişkilerin tüm zorluklara rağmen devam ettirildiğini dile getirdi.

Büyükelçi Topçu, “Bölgemizdeki barış, ikili ilişkilerimiz ve Irak'ın çıkarları için birlikte yapabileceğimiz çok şey var, bu nedenle Başkan Barzani, Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur ​​Barzani ile çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.