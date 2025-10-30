Mesrur Barzani: Kürdistanı inşa etmeye devam edeceğiz

1 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sakin adımlarla Kürdistanı inşa etmeye devam edeceklerini belirterek, Erbil Yeşil Kuşak projesinin hayata geçirildiği günü “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 30 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün), Erbil’de Yeşil Kuşak projesi için ilk ağacı dikecek.

Projeyi başlatmadan önce açıklamalarda bulunan Başbakan, Yeşil Kuşak projesinin gelecek nesiller ve Kürdistan'ın bugünü ve refahı için çok önemli olduğunu söyleyerek, projenin hayata geçirildiği günü (bugün) “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi.

Sakin adımlarla Kürdistanı inşa etmeye devam edeceklerini vurgulayan Mesrur Barzani, şu sözleri sarf etti:

“Bugün burada hükümet temsilcileri olarak bulunan Yunan dostlarımıza ve uzmanlara, özellikle zeytin ağacı dikimi konusunda bu projeyi başlatmamıza yardımcı olan uzmanlara teşekkür etmem yerinde olur. Bir süre önce onlarla görüştüm ve zeytin ağacının kökeninin bu bölgeden geldiğini söylediler. Zeytin ağacının buralara geri dönmesi başlı başına büyük bir anlam taşıyor. Hem iyi hem de verimli bir ürün olup, Erbil'in yeşil kuşağını oluşturmak için kullanılabilir.”

Erbil Yeşil Kuşak projesinin Kürdistan Bölgesi ekonomisini güçlendireceğini, gençler için istihdam yaratacağını ve tarım sektörünü geliştireceğini dile getiren Mesrur Barzani, “Dostlarımız da projede çalışmak isteyen gençlere yeşil kuşak projesini en iyi şekilde yürütebilmeleri için eğitim vereceklerinin sözünü verdiler.” dedi.

Yeşil Kuşak projesinin Erbil halkının yaşam kalitesini artıracağını kaydeden Başbakan, “Proje, bir yandan karbondioksiti emerek, diğer yandan oksijeni Erbil ve çevresine geri vererek Erbil'in iklimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre, daha temiz hava ve daha iyi bir yaşam sunabilecek.” diye konuştu.