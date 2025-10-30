Başbakan: Erbil Yeşil Kuşak projesi Kürdistan ekonomisini güçlendirecek

"Anayasanın tüm maddelerini uygulamak için çalışacağız"

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Yeşil Kuşak projesinin Kürdistan Bölgesi ekonomisini güçlendireceğini ve gençlere istihdam yaratacağını söyledi.

Başbakan Barzani, 30 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün), Erbil’de Yeşil Kuşak projesi için ilk ağacı dikerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeşil Kuşak projesinin faydalarını Başbakan, “Erbil Yeşil Kuşak projesi, Kürdistan Bölgesi ekonomisini güçlendirecek, gençlere istihdam yaratacak ve tarım sektörünü geliştirecek.” sözleriyle anlattı.

Projeyi Kürdistan, Orta Doğu ve hatta dünya çapında "eşsiz ve büyük bir çevre projesi" olarak nitelendiren Mesrur Barzani'ye göre proje iklim üzerinde çok olumlu bir etki yaratıp, vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunacak.

Projenin çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik yönlerine de değinen Mesrur Barzani, dikilen ağaçların mahsulünün olacağını, bununda "tarım sektörünün gelişmesine, bölge halkına daha fazla fayda sağlanmasına ve yeni istihdam yaratılmasına yol açabileceğini" söyledi.

Irak Hükümetiyle ilişkiler ve iş birliği imkanı konusunda Başbakan, “Biz her zaman Irak'ın tamamına yardım etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik.” açıklamasını yaptı.

Başbakan’a göre Kürdistan Bölgesi'nin özellikle elektrik ve enerji temini konusunda elde ettiği başarılar, sadakatle yapıldığında "vatandaşlara iyi işler sunulduğunun" bir örneği olabilir.

Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin, halka hizmet amacıyla Irak Federal Hükümetinin yardım talebine olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine ilişkin ise Başbakan, “Irak seçimlerine etkin bir şekilde katılacağız ve KDP adaylarının Kürdistan Bölgesi halkının haklarını savunabileceklerine ve Kürt halkını ilgilendiren maddelerin hayata geçirilmesi için çalışabileceklerine inanıyoruz.” dedi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) temsilcilerinin tüm Iraklıların ve Kürdistan Bölgesi'nin haklarını savunduğunun altını çizdi.