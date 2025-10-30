Suriye dört ülkeyle yeni yatırımları görüşüyor

Yeniden inşa sürecine hız vermek isteyen Suriye, yatırım arayışını sürdürüyor.

3 saat önce

Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ülkeye 28 milyar dolar dış yatırım sağladıklarını belirtirken, Suriye'nin kimseye yük olmasını istemediklerini ve ülkeyi kendilerinin yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ahmed Şaraa, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve özel konuk olarak katıldığı Geleceğin Yatırım Girişimi konferansında konuştu.

Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçen 10 aylık süre zarfında Suriye'ye toplam 28 milyar dolar dış yatırım sağlamayı başardıklarını belirten Şaraa, "Yatırımla yeniden inşa yolunu seçtik. Suriye'yi yardım ve destekle inşa yolunu seçmedik. Suriye, krizden çıktıktan sonra, savaşlar yaşamış ve toparlanamayan ülkelere kıyasla bu konuda öne çıkıyor." diye konuştu.

“Suriye’nin 14 yıldır yaşadığı her felaket, bugün bir yatırım fırsatına dönüştü.” diyen Şaraa, söz konusu yatırımların büyük bölümünün inşaat ve altyapı alanlarında yoğunlaştığını belirtti.

"Dünya şu an doğu ile batı arasındaki tedarik zincirlerinin yanı sıra Avrupa'ya yönelik gaz tedarik zincirlerinde de bir güvensizlikle karşı karşıya." diyen Şaraa, ülkesinin "kritik bir ticaret koridoru" haline geleceğini de söyledi.

Ülkesinin kimseye yük olmasını istemediğini vurgulayan Şaraa, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortaklıkları bulunduğuna dikkat çekerek, hükümetinin Türkiye, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu ülkelerle yeni yatırımlar konusunda da görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Dünya Bankası raporuna göre, yıllar süren iç savaş nedeniyle büyük bir yıkıma uğrayan Suriye'nin yeniden inşa maliyetinin en iyi ihtimalle 216 milyar dolar olacağı öngörülüyor.