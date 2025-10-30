Mesrur Barzani “Yeşil Kuşak” projesinin ilk ağacını dikecek

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil çevresinde hayata geçirilmesi planlanan Yeşil Kuşak projesi için ilk ağacı dikecek.

Başbakan Mesrur Barzani, 30 Ekim 2025 Perşembe günü, Erbil’de hayata geçirilmesi planlanan Yeşil Kuşak projesi için ilk ağacı dikecek.

İlk fidanını Mesrur Barzani’nin dikeceği proje kapsamında aynı alana 3 bin ağaç dikilecek.

Erbil'in etrafını çevreleyecek Yeşil Kuşak projesi kapsamında 7 milyon zeytin ve fıstık ağacı dikilecek.

Ağaçların sulanması için onlarca yeşillendirme projesi inşa edilecek ve bu sayede Erbil'de yeşil alan oranı dünya standardı olan yüzde 25'e çıkarılacak.

Yeşil alan iki kilometre genişliğinde ve 83 kilometre uzunluğunda olup sekiz bölgeden oluşuyor. 13 bin dönümlük bir alanı kapsayan projenin ilk etabında sadece zeytin ve fıstık ağaçları dikilecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesi, çeşitli park ve bahçelerin inşasıyla yeşillik oranını artırmaya yönelik çeşitli stratejik planlar hazırladı; toplam 627 bahçe ve park yapılarak Erbil'in yeşillik oranı %9,1'den %19,8'e çıkarıldı.