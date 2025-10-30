Süreç Komisyonu bugün 16. kez toplanıyor

40 dakika önce

İktidarın “terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı barış süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u dinleyecek.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) 16'ncı kez toplanacak. Komisyon toplantısında Bakan Fidan ve Adalet Bakanı Tunç sunum yapıp, komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak. İlk oturumda, Hakan Fidan, ikinci oturumda ise Yılmaz Tunç söz alacak.

Süreç Komisyonu bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.