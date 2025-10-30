TBMM Başkanı: Nihai rapor safhasındayız

1 saat önce

TBMM’de barış süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK yönetiminin 12. Kongre kararları doğrultusunda ve Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçlerinin Medya Savunma Alanları'na geri çekilmeye başladığını duyurmasının ardından ilk kez toplandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün (30 Ekim Perşembe), 16'ncı toplantısını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla düzenliyor.

Komisyonda açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nihai rapor safhasındayız. TBMM yasal düzenlemeleri yerine getirecektir." dedi.

Komisyonun bundan sonraki süreçte atılacak adımlarını belirleyen çerçevenin Genel Kurula sunulacağını söyleyen Kurtulmuş, "Komisyon, örgütün kendini tasfiye ettiğinin tespit edilmesinden sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak adımları belirleyen çerçeveyi Genel Kurul'a sunacak." ifadelerini kullandı.

Adalet ve Dışişleri Bakanlarının sunum yapacağı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16’ncı toplantısı sunum başlamadan önce yapılan oylamayla basına kapatıldı. Oylamada beş milletvekili hariç tüm vekiller “evet” oyu kullandı.

Basına kapatılmasına karşı çıkan isimler TİP Milletvekili Ahmet Şık, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DP Milletvekili Haydar Altıntaş ve CHP Milletvekili Salih Uzun oldu.

ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEK

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da DEM Parti İmralı Heyetini Beştepe'de kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmede "terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nin Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecinin ardından atılacak hukuki adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, Körfez turu dönüşünde görüşmeye dair konuşmuş, Diyarbakır'daki eylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Bu konuyu da görüşeceğiz." demişti. Bu, DEM Parti heyetin süreç kapsamında Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. İmralı Heyeti daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Erdoğan ile bir araya gelmişti.