Bakırhan: Silah devreden çıktı, silahı ortaya çıkaran sebepler de ortadan kalksın

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “silahların devreden çıktığını” böylelikle silahı ortaya çıkaran sebeplerin de ortadan kalkması gerektiğini belirtirken, barış sürecinde ikinci aşamaya geçildiğini bildirip,hukuksal düzenlemelere dikkat çekti.

DEM Parti Kars İl Örgütü, kentteki çeşitli halklar ve inançların bir araya geldiği “Halklar ve İnançlar Buluşması” düzenledi. Burada söz alan Bakırhan, “Biz yasalarda, hukukta, anayasada, devletin her kurumunda eşitlik ve adalet olsun istiyoruz. Devletin hukukunda aynı haklara sahip olalım istiyoruz.” dedi.

PKK’nin Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla kendini feshetmesi ve Türkiye’den çekilmesinin “tarihi bir öneme sahip” olduğunu kaydeden Bakırhan, silahı ortaya çıkaran tekçiliğin, ırkçılığın, antidemokratik uygulamaların ve diğer sebeplerin de ortadan kalkması gerektiğini savundu.

Bakırhan, “Silahsa devreden çıktı. Örgütse kendisini feshetti. Kavgaysa kavga yok, çatışmaysa çatışma yok. Şimdi artık bunları gerekçe yaparak bu ülkenin 2-3 trilyon dolarını çatışma savaşa harcayanlar bence artık bu ülkenin bütün renklerini nasıl kapsayacağını hesaplamalı ve buna uygun bir hukuk yaratmalıdır.” diye konuştu.

“Türkiye'den silahlı güçlerin çekilmesiyle birlikte artık birinci aşama bitti.” diyen Bakırhan, şu sözleri sarf etti:

“Şimdi ikinci aşamadayız. Barışa uygun bir şekilde hayata geçirecek bir dönemdeyiz. Biz çözüm etrafında odaklanacağız. Bu süreç hepimizindir. Bu sürecin sonunda ülke demokratik olacaksa hepimiz yararlanacağımız için çocuklarımızın tabutu yerine barışı, demokrasiyi, onurlu bir yasaları ve anayasayı taşıyacağımız bir süreç hepimizindir. Hepimiz sahip çıkmak durumundayız. Geçiş yasaları, özgürlükler, haklar güvence altına alınmalı.”