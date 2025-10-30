Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kurdistan24'e kutlama mesajları

54 dakika önce

Kurdistan24, kuruluşunun 10. yıl dönümü vesilesiyle birçok siyasi yetkili ve kurumdan kutlama mesajları aldı.

"Birlikte yaşamanın güçlendirilmesinde güçlü bir rol oynamıştır"

Bileşen İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, 10. yıl dönümü münasebetiyle Kurdistan24'ü kutladı.

"Kurdistan24, dini ve etnik grupları destekleme ve bir arada yaşamayı güçlendirme konusunda güçlü bir rol oynamıştır." diyen Bakan Maruf, "Kurdistan24, kurulduğu günden bu yana Kürdistan halkları arasında kendine yer edinmiş ve önemli bir siyasi ve sosyal etki yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

"Ulus inşası sürecinde ve Kürt bireyler arasında yakınlığın güçlendirilmesinde olumlu etki yarattı"

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hemin Hewrami ise tüm Kurdistan24 çalışanlarını kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle kutladı.

Kurdistan24'ün ulus inşası sürecinde ve Kürt bireyler arasında yakınlığın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Hewrami, "Kurdistan24, 10 yıldır dengeli bir şekilde çalışabilen önemli medya kuruluşlarından biridir. Kurdistan24'ün çalışmalarının bir diğer önemli noktası da iyi yönetişim üzerine çalışmaktır." dedi.

"Kurdistan24'ün daha da gelişmesini temenni ediyoruz"

KDP Siyasi Büro Yönetim Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani de Kurdistan24'ün daha da gelişmesini temenni etti.

"Kurdistan24, habercilikte iyi fikirlere ve kadrolara sahip bir platform." diyen Mirani, kuruluşun yıl dönümü münasebetiyle tüm Kurdistan24 çalışanlarını tebrik etti.

Çalışmalarını profesyonel bir şekilde izleyicisine ve okuyucularına sunan Kurdistan24, 31 Ekim 2015 Cumartesi günü tarafsız ve profesyonel bir şekilde normal yayınına başlamıştı.