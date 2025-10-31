Mesrur ​​Barzani Kurdistan24'ün 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kurdistan24 TV’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başbakan Barzani, Kurdistan24 TV’nin kuruluşunun 10’uncu yıl dönümünü yazılı mesajla kutladı.

Kurdistan24 TV’nin yayına başlamasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla kanalın Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve çalışanlarını içtenlikle tebrik ederek, başarılarının devamını dilediğini belirten Mesrur Barzani, mesajında şu sözlere yer verdi:

"10 yıl önce, Kürdistan Bölgesi'nin DAİŞ teröristlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı zor bir dönemde, Kurdistan24 ulusal ve Kürt bir medya kanalı olarak yayın hayatına başladı. Başkan Barzani liderliğindeki Kürdistan Peşmergelerinin teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkları ve hikayeleri tüm dünyaya duyurarak, güvenilir ve dürüst bir bilgi kaynağı haline geldi."

Kurdistan24'ün mesleki görevini sürdürerek, Kürdistan halkının ulusal davalarını, haklarını ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısını savunmasını, sorumlu ve öncü bir kanal olarak izleyici ve dinleyicilere en iyi medya hizmetini sunmasını umduğunu kaydeden Mesrur Barzani, mesajının sonunda, "Kurdistan24 TV’nin yayına başlama yıl dönümü kutlu olsun ve ilerlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.