İmamoğlu'nun danışmanı Özkan gözaltına alındı

2 saat önce

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

TRT'nin haberine gçre Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine götürüldü.