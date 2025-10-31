Kurdistan24’ün 10. kuruluş yıl dönümü

4 saat önce

Tarafsız ve profesyonel bir şekilde kısa ve öz bir medya ürününü profesyonel bir yaklaşımla izleyicileri, dinleyicileri ve okurlarına sunan Kurdistan24 Araştırma ve Medya Merkezi, bugün tam 10 yaşına girdi.

Kurdistan24, organize bir medya ağı aracılığıyla Kürdistan'da, bölgede ve dünyada Kürtçe konuşan alıcılara, gündemdeki olayları radyo, televizyon ve “Kürtçe (Sorani-Kurmanci), Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça” dillerinde yayım yapan web sitesi aracılığıyla aktarmaktadır.

Kurdistan24, kapsamlı medya merkezi olarak, doğru ve objektif bir şekilde, "sosyal sorumluluk" ilkesine göre (ülkeye, toplumun bireylerine, kişisel özgürlüklere) yönelik mesleki görevlerini yerine getiren bir araştırma ve medya kurumudur.

Kürdistan medyasının medya yüzünü geliştirmeyi hedefleyen Kurdistan24, genelde bölgede, özelde ise Kürdistan'da “yeni medya çalışmaları dünyası”na rehber olmak istiyor.

Kurdistan24, Kürdistan'da ve dünyanın birçok ülkesinde geniş bir muhabir ağı aracılığıyla olayları hızlı ve tarafsız bir şekilde takip edip, Kürdistan'ın farklı toplulukları için önem taşıyan konularda detaylı bir takip gerçekleştiriyor.

Kurdistan24, Kürdistan'ın daha geniş bir dünyanın parçası olması ve çalışmalarına da yansıması açısından bilgi arama sürecine herhangi bir engel koymamıştır.

Kurdistan24, habercilik faaliyetleri ve soruşturmalarında denge, objektiflik ve sorumluluk ilkelerini takip etmekte aynı zamanda ortak medya standartları ile gazetecilik etiğine uygun olarak çalışmaktadır.