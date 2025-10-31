Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tasarısını onayladı

Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen ilk AB ülkesi olacak

2 saat önce

Letonya Parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi içeren tasarıyı onayladı.

İHA'nın haberine göre Avrupa ülkesi Letonya'da Parlamento, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konularında temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye yönelik hazırlanan yasa tasarısını oyladı.

Muhalefetin sunduğu tasarı, 100 sandalyeli parlamentoda 56 "evet" oyuyla kabul edildi. 32 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser kaldı.

Tasarının Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics tarafından imzalanması gerekiyor. Tasarının onaylanması durumunda Letonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.

Avrupa'daki muhafazakar gruplar ve siyasi partiler, İstanbul Sözleşmesi'nin "cinsiyet ideolojisini" desteklediğini, cinsel deneyleri teşvik ettiğini ve çocuklara zarar verdiğini savunuyor.

Avrupa Konseyi tarafından oluşturularak 2011 yılında İstanbul'da imzaya açılan ve 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğu tarafından imzalanıp onaylanmıştı.

Sözleşmeyi 2023 yılında onaylayan Letonya, çekilen ikinci ülke olma yolunda. Türkiye ise 2021 yılında anlaşmadan çekilmişti.

Polonya 2020 yılında anlaşmadan çekilme sürecini başlattı, ancak daha sonra yaşanan hükümet değişikliğiyle söz konusu adım iptal edilmişti.

Çekya Parlamentosu da 2021 yılında imzalanan sözleşmeden çekilme kararını geçtiğimiz yapılan oylamada reddetmişti.