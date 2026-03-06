Beyaz Saray’da dev buluşma: Trump, Messi ve Inter Miami’yi Ağırladı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz sezonun MLS şampiyonu Inter Miami heyetini Beyaz Saray’da kabul etti. Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, kariyerinde ilk kez ABD Başkanlık Sarayında ağırlandı.

Başkan Trump, 5 Mart 2026 Perşembe gecesi gerçekleştirdiği kabulde kazandıkları şampiyonluk vesilesiyle Lionel Messi ve takım arkadaşlarını tebrik etti.

Beyaz Saray’da gerçekleşen bu buluşma, geçtiğimiz yılın sonlarında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun (Al-Nassr) aynı mekanda ağırlanmasının ardından spor dünyasındaki ikinci büyük zirve oldu.

Inter Miami'nin yıldızı Messi, daha önce eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından "Başkanlık Özgürlük Madalyası" almak üzere Beyaz Saray'a davet edilmişti. Ancak efsanevi futbolcu o dönem bu daveti geri çevirmiş ve başkanlık sarayını ziyaret etmemişti.

Trump döneminde gerçekleşen bu ziyaretle birlikte, Messi ilk kez Beyaz Saray’a adım atmış oldu.