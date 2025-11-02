Büyük Mısır Müzesi kapılarını açtı

3 saat önce

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında yer alan ve "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 79 ülkeden resmi heyetlerin bulunduğu açılış törenine 39 ülke kral, prens, devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildi.

Etkinliğe katılan gruplar firavun dönemine ait kıyafetlerini sergilerken, sahne gösterileri sergilendi.

Törende eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni başta olmak üzere Mısır'dan birçok önemli isim konuşmalar yaparken, müzeyi kurma fikrini anlatan Hüsni, "Mısır'ın bu müzeye sahip olması hayalinin gerçekleştiğini" ifade etti.

Giza Piramitlerine 2 kilometre mesafede inşa edilen Büyük Mısır Müzesi, uzun yıllardır süren çalışmaların ardından dün (1 Kasım Cumartesi günü) resmen ziyarete açıldı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve büyük bölümü Japonya'nın kredileriyle finanse edilen müze, 490 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük arkeoloji komplekslerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

Üçgen formdaki mimarisiyle "dördüncü piramit" olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nde Yunan-Roma dönemine ait eserler de sergileniyor.