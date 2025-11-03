Referandum ve Kürt davasını Dünya Barış Kongresi'ne taşıdı

1 saat önce

Adil Molla Salih, Kahire'de düzenlenen Dünya Barış Kongresi'ne Kürdistan Bölgesi'nin barış elçisi olarak katılarak, referandum ve Kürt davasını dünyaya duyurdu.

Dünya Barış Kongresi, 20'den fazla Arap ve dünya ülkesinin temsilcisinin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

Kongrede Kürdistan'ı temsil eden Hakim Adil olarak da bilinen Adil Molla Salih, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Ulusal Kürt kıyafetlerim ve Kürdistan bayrağımla Kürt kültürünü Arap ve dış dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyorum." dedi.

20 Arap ülkesinin temsilcilerine, iki Kürt ve Filistin devleti ilan edilmediği sürece Orta Doğu'nun gerçek barışa kavuşamayacağını söylediğini belirten Molla Salih, konferansta deferandumdan ve Kürt halkının büyük çoğunluğunun bağımsızlık arzusundan bahsettiği da dile getirereki şunları kaydetti:

"Dinleyicilere, dış ve bölgesel faktörlerin referandumun sonuçlarını engellediğini, Kürdistan Bölgesi halkının yüzde 90'ından fazlasının Kürdistan'ın bağımsızlığına "evet" oyu verdiğini söyledim."

Söz konusu kongreye üçüncü kez katıldığını belirten Molla Salih, Dünya Barış Kongresi'nin, her yıl Kahire kentinde düzenlendiğini ifade etti.