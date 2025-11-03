Mesrur ​​Barzani: Haci Omeran yol projesi Soran İdaresi için planımızın bir parçası

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Haci Omeran yol projesinin hükümetin Soran İdaresi için planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Başbakan ​​Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) Hacı Omeran çift taraflı yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kurdistan24'e açıklama yapan Mesrur Barzani, "Burası (Haci Omeran) zorlu ve uzak bir yer olmasına rağmen uluslararası bir yol olduğu için burayı önemsememiz gerekiyordu." dedi.

"Bu proje, Soran İdaresi için planımızın bir parçasıdır." diyen Başbakan Barzani, projeyi uygulayan firmayı tebrik etti.

Mesrur Barzani, şöyle devam etti:

"İnşallah başka projelerimiz de olacak, tamamlanınca onları da göreceğiz."

Haci Omeran çift taraflı yol projesi, Belediyeler ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 35 milyar 150 milyon dinar maliyetle NorthLight Holding tarafından hayata geçirildi.

Uzunluğu 2,5 kilometre, genişliği ise 25 metre olan yeni yol, vatandaşların gidiş-gelişini, ticaret ve turizmi büyük ölçüde kolaylaştıracak.