DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

MA'da yer alan habere göre İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, bugün öğle saatlerinde (3 Kasım 2025 Pazartesi günü) Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya hareket etti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın Sorumlusu Tayip Temel, 1 Kasım'da katıldığı televizyon programında İmralı Heyetinin 3 Kasım'da Öcalan’la görüşeceğini söylemişti.

Temel, sürece dair ikinci aşamanın etkili ve sağlıklı bir şekilde yürümesi, sonuç alıcı olması için kasım ayı içerisinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda komisyonun hem ada ziyareti gerçekleştirmesi hem de yasal çerçeveyi tartışması açısından Kasım ayı kritik ve önemli bir ay." demişti.

DEM Parti İmralı Heyeti, en son 3 Ekim 2025'te Öcalan ile görüşmüştü.