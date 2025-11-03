Trump'tan Ahmed Şaraa görüşmesine ilişkin açıklama

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’nın Washington’u ziyaret edeceğini belirtirken, Ukrayna’ya Tomahawk füzesi vermeyeceklerini söyledi.

Donald Trump’ın CBS'e verdiği ve bugün yayınlanan televizyon röportaja göre Ahmed Şaraa’nın Beyaz Saray’a gitme ihtimali yüksek.

Konuya dair Trump, “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa Beyaz Saray'a gelebilir. O ciddi bir şekilde çalışıyor.” açıklamasını yaptı.

“Suriye'ye bir şans vermek için yaptırımları kaldırdıklarını” vurgulayan Trump, “Liderinin çok iyi iş çıkardığını duydum.” dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Ahmed Şaraa'nın ülkenin yeniden inşasını görüşmek üzere bu ay Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini doğruladı.

Donald Trump, şu anda Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri vermeyi düşünmediğini ancak fikrini değiştirebileceğini dile getirdi.

Uzun menzilli Tomahawk füzeleri 2 bin 500 kilometre menzile sahip olup, Ukrayna'nın Moskova'nın merkezini bombalamasına olanak sağlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce Washington'dan füzeleri talep etmişti ancak Rusya, bunların Kiev'e verilmesinin kötü sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmıştı.