Başbakan Barzani: Kürdistan Bölgesi'nin daha da kalkınmasını sağlayacağız

"Haci Omeran, Eylül Devrimi'nin başkentiydi"

1 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin daha da kalkınması ve ilerlemesini sağlayacaklarını vurguladı.

Başbakan Barzani, bugün (3 Kasım 2025 Pazartesi günü) Haci Omeran iki taraflı stratejik yol projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başbakan, Balakayeti ve Haci Omeran halkının daha fazla hizmeti hak ettiğini vurgulayarak, "Elbette, bu bölgenin insanları çok daha fazla hizmeti hak ediyor. Hükümet bu bağlamda elinden geleni yapacak, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesini sağlayacağız." dedi.

Haci Omeran yol projesinin önemine değinen Başbakan Barzani, "Bugün modern ve düzgün bir şekilde inşa edilen ve tüm vatandaşların hizmetine sunulan bu yolun bir bölümünün açılışını yapmak için buradayız. Burası önemli bir yer çünkü aynı zamanda komşu ülke İran İslam Cumhuriyeti ile bir kapımız bu sınırda yer almaktadır. Ticari ilişkilere daha fazla önem vermemiz ve vatandaşların hareketini kolaylaştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Haci Omeran bölgesini Eylül Devrimi'nin başkenti olarak nitelendiren Mesrur Barzani, "Burası kahraman Peşmergelerin yeridir, bu kahraman Peşmergelerin mücadelesi sayesinde artık özgür bir Kürdistan'a sahibiz." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim görevimizdir." diyen Başbakan, Kürdistan'ın daha da gelişmesini, başarılı ve müreffeh olmasını temenni etti.