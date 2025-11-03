Erdoğan: Suriye'nin yeniden ayağa kalkması temel önceliğimizdir

Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, bir an önce eski günlerine kavuşması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, İSEDAK çatısı altında bugün Suriye'ye özel bir destek programını da başlatıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (3 Kasım 2025 Pazartesi günü) İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış konuşması yapan Erdoğan, Suriyelilerin yaklaşık 14 yıl boyunca "çok ağır" bedelller ödediklerini belirterek, "Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz can verdi. 3,6 milyonu Türkiye'ye olmak üzere milyonlarcası başka ülkelere göç etmek, hicret etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere ensar bilinciyle ev sahipliği yaptık. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun, sonunda zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu." sözlerini sarf etti.

Suriye'nin Ahmed Şaraa'nın dirayetli liderliğinde yeniden toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir kez daha hürriyetleri için toprağa düşen Suriyeli kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Suriye'nin uzun bir aradan sonra İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda temsil edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Türkiye olarak ulaştırmadan eğitime, güvenlikten ticarete, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar Suriye halkına destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, tüm kesimleriyle Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı refaha kavuşması noktasında teşkilatımızın ve İslam dünyasının desteği çok çok önemlidir. Suriye'nin bölge ekonomileriyle entegrasyonu hem Suriye'ye hem de bölgemize somut katkılar sunacaktır. Entegrasyonun en kritik ayağını teşkil eden ulaştırma projelerinin hayata geçirilmesi konusuna yoğunlaşmamız şüphesiz hayati öneme sahiptir."