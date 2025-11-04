Irak Parlamento seçimlerini yurt içi ve yurt dışından 1500'den fazla gazeteci takip edecek

2 saat önce

Irak Parlamento seçimlerini seçim günü 1500'den fazla gazeteci takip edecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, 4 Kasım 2025 Salı günü yaptığı açıklamada, yedi büyükelçilik ve 36 uluslararası kuruluştan 304 uluslararası yetkilinin Irak Parlamento seçimlerini izleyeceğini bildirdi.

Komisyon, 200'ü yabancı olmak üzere 1.500'den fazla gazetecinin seçimlerinin takibine katılacağını açıkladı.

Komisyon, başvuru yapan gazetecilere kimlik vermeleri için hazırlık yapmaya başladığını kaydederken, sürecin takibine katılmak üzere gözlemcilerin de komisyona başvuru yaptığını belirtti.

Irak Bakanlar Kurulu, 9 Nisan haftalık olağan toplantısında, Irak Parlamento seçimlerinin 11 Kasım 2025'te yapılmasına karar vermişti.

Komisyona göre Parlamento seçimlerinde 7 bin 926 aday yarışacak.