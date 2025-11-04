MHP'den "Demirtaş" açıklaması: Bu aşamadan sonra tahliye kararı verilecektir

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararına ilişkin, mahkemenin bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebileceğini ve ardından tahliye kararı verilebileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AİHM’in Demirtaş hakkındaki ihlal kararına ilişkin açıklama yaptı.

Yıldız, “Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra tahliye kararı verilecektir.” dedi.

İhlal kararında belirtilen esas ihlalin giderilmesi gerektiğini belirten Yıldız, dosyanın istinafta bulunduğunu da hatırlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 4 Kasım'da partisinin grup toplantısının ardından salondan çıkışında Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." görüşünü paylaşmıştı.

Selahattin Demirtaş ise sosyal meyda platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

Devlet Bahçeli'nin, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini gösterdiğini belirten Demirtaş açıklamasında, "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel'de erdemli bir tavırla öz eleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz." sözlerini kullanmıştı.