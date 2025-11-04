Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı

3 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla yarın ifade vermeleri beklenen Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun "şüpheli" sıfatıyla "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından ifade vermek üzere emniyete talimat yazılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verildi.