"Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alıyor" iddiasına MSB'den yanıt

"Türkiye’de eğitim alan Suriyeli askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir"

58 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'de eğitim gören Suriyeli askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev almasının söz konusu olmadığını açıkladı.

MSB, bugün (4 Kasım 2025 Salı günü) bir gazetede yer alan "Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alıyor" iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin TSK’da yapılandırıldığı ifade edilmektedir. Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir." denildi.

Açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında Türkiye'de eğitim aldığı anımsatılarak, "Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır." ifadelerine yer verildi.