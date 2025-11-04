New York'taki seçimlerde Müslüman aday Mamdani zafere ulaştı

2 saat önce

New York’un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

ABD'nin simge kenti New York, yeni belediye başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 21.00’de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89’u sayıldı.

Mevcut belediye başkanı Eric Adams'ın yarıştan çekilmesiyle birlikte yarış Demokrat Parti'nin ilerici kanadından Zohran Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa arasında geçti. Seçim yarışı, özellikle Demokrat, sol kanat aday Mamdani ile tecrübeli siyasetçi Cuomo arasında yoğunlaştı.

ABD’nin New York eyaletinde bulunan Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4’ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı.

Cuomo’nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı. Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" unvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

New Jersey eyaletinde yapılan valilik seçimlerinde de Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill oyların yüzde 56’sını alarak yarışta ipi göğüslerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli ise yüzde 43,4’tte kaldı.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Uganda ve Hindistan kökenli olan Mamdani, kendisini bir sosyalist olarak tanımlıyor. Mamdani'nin ailesi, o beş yaşındayken Uganda'dan kısa bir süreliğine Güney Afrika'ya, iki yıl sonra da New York'a yerleşti. Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen.

Mamdani, kendi yetiştirilme tarzını "imtiyazlı" olarak nitelendiriyor. Siyasete atılmadan önce düşük gelirli insanların evden çıkarılmasını önlemek için çalışan Mamdani, 2020'de New York Meclisine seçildi.