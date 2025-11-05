CHP'nin itirazına ret; Tekin görevine devam edecek

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezinin, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Böylece kayyum olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam edecek.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırarak yerine geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz etmişti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, CHP Genel Merkezinin bu karara yönelik yaptığı başvuruyu reddetti.

Söz konusu davanın son duruşması 3 Ekim’de görülmüş, mahkeme daha önce 2 Eylül’de verdiği tedbir kararının istinaf süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olmasına hükmetmişti. Duruşma, bu nedenle 21 Kasım’a ertelenmişti.

Mahkeme kararıyla 29 Eylül’de Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığında yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti. Çelik daha sonra 39. Olağan İstanbul İl Kongresinde de bir kez daha il başkanlığına seçilerek mazbatasını almıştı.

Ancak Bölge Adliye Mahkemesinin son kararıyla, Gürsel Tekin’in kayyum olarak görevi sürdürmesi kesinleşti.