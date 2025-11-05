DEM Parti, Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

Demirtaş görüşmesinin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapılacak.

Beştaş ise ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması gerçekleştirecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım’da partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." demişti.