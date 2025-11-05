İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette

2 saat önce

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan ve oğlu Selim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti.

Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu “yolsuzluk soruşturması” kapsamında ifadeye çağrılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baba ve oğlunun “soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda” ifade vereceğini duyurmuştu.

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun 5 Kasım 2025’te (bugün) İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade vermeleri bekleniyordu. Ancak Başsavcılık daha sonra yaptığı açıklamada, “Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinin bugün tarihli kararıyla yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.” bilgisini paylaşmıştı