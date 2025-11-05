Adalet Bakanı'ndan "Demirtaş" açıklaması: Mahkeme değerlendirecek

2 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin konuştu.

Büyük Dairenin Adalet Bakanlığının itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım’daki açıklamasında, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söylemişti.

MHP lideri, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Bakan Tunç, konuya ilşkin şunları söyledi:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bir karar söz konusuydu, 2019'dan bu yana tutukluluğun devam ettiği Kobani Davası'yla ilgili olarak... İstinaf süreci devam ediyor. Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 'güvenlik' haklarıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'e yapılan başvuruda ihlal kararı verildi. Büyük Daire'de görüşülme talebi kabul edilmedi. Karar bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Şu an görünmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi veya ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme değerlendirecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini beklemek gerekecektir."