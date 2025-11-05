Rusya'dan Putin-Trump zirvesine ilişkin açıklama

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden bir zirve yapılması için gerekli koşulların sağlanamadığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile temasları sürdürdüklerini belirten Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor." dedi.

Sergey Ryabkov, ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise Ryabkov, şunları kaydetti:

"En üst düzeyde herhangi bir görüşme, derinden hazırlıkların ve tüm yönlerin üzerinde çalışılmalar yapılmasını gerektiriyor. Bugüne kadar böyle bir görüşme için gereken ne ilk ne de ikinci koşul sağlandı. Bu aşamada, bizim için ağustosta Anchorage'da iki lider tarafından formüle edilen çerçevenin somut ayrıntılarla doldurulması önemli."