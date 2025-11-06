2 saat önce

Başbakan Mesrur ​​Barzani, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi ile olan muamelesini "yanlış" nitelendirerek, Irak Maliye Bakanlığının Kürdistan Bölgesi'nin bütün işlerine müdahele ettiğini söyledi.

Mesrur Barzani, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe günü) Kürdistan Vakfı tarafından başkent Erbil'de düzenlenen "Reg" resim sergisini açtı.

Başbakan, açılışın ardından gençler ile bir araya geldi.

Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerine değinen Başbakan Barzani, "Federal hükümetin Kürdistan Bölgesi ile olan muamelesi yanlış. Kürdistan Bölgesi'ne düşen pay Irak genel bütçesinden tahsis edilmeli. Bütçenin bölgede nasıl kullanılacağından Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve parlamento sorumlu. Ancak şimdi Irak Maliye Bakanlığı Kürdistan Bölgesi'nin tüm işlerine müdahale ediyor." dedi.

Kendi işini kurmak isteyen gençlere desteğini ifade eden Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nde kamu ve özel sektör var. Irak Hükümeti, 2013 yılından bu yana kamu sektöründe kalıcı istihdama izin vermedi. Bu da insanların kamu sektöründe çalışmasını engelledi. Ama aynı zamanda gençlerimize özel sektörde iş imkanı sağlanabilir. Özel sektörde bugüne kadar gençlerimize 140 bin istihdam imkanı yaratıldı. Gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olan projelerimiz de var." diye konuştu.

Tarım sektöründe yapılan reformlara da değinen Mesrur Barzani, "Çiftçilerimizin ürünlerini satmalarına olanak sağladık. Bunun yanı sıra, yerli ürünlerimizin yurt dışına ihraç edilmesinin de önünü açtık ve bu sayede birçok kişi tarıma yönelerek ürünlerini geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hükümet kabinesinde sanayi sektörüne daha fazla önem vereceklerinin altını çizen Başbakan Barzani, "Uzman gençlerimizin bu sektörde çalışmasını sağlayacağız. Diğer ülkelerden ileri bilim ve teknolojiyi Kürdistan Bölgesi'ne taşıyıp istihdam yaratalım, halkımız bundan faydalansın istiyoruz." dedi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gelirinin sınırlı olduğunu belirten Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatı askıya alındığında, Kürdistan Bölgesi'nin gelirlerinin büyük bir kısmı da durmuş oldu. Böylece ticaret hareketi zayıflamış oldu. Bütün bunlar Kürdistan Bölgesi Hükümeti üzerinde baskı oluşturdu. Her ne kadar bazı partiler ve muhalefet, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin maaş ödemediğini söyleyerek bu gerçeği gizlemeye çalışsa da, bu doğru değil." sözlerini sarf etti.