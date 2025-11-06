Witkoff: "İbrahim Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını açıklayacağız"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "İbrahim Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız." dedi.

ABD, Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları’na (Abraham Accords) bir ülkenin daha katıldığını duyurdu.

Steve Witkoff, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bu akşam, İbrahim Anlaşmaları’na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız." ifadelerini kullanırken, hangi ülkenin anlaşmaya katılacağını ise açıklamadı.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ülkenin Kazakistan ya da Azerbaycan olabileceği öne sürüldü.

Hem Azerbaycan’ın hem de Kazakistan’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerinin olması, söz konusu iki ülkeden birinin anlaşmaya katılması halinde sembolik bir adım olacağı anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi sırasında 2020'de aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan imza atmıştı