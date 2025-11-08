Komisyon: Irak genelinde özel oylama süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama sürecinin sorunsuz bir şekilde başladığını bildirdi.

Komisyonun medya ekibi üyesi Hasan Hadi, 9 Kasım 2025 Pazar günü Kurdistan24'e verdiği demeçte, 1,3 milyondan fazla seçmenin oy kullanması için sabah saat 07.00 itibariyle 800'den fazla oy kullanma mekezinin açıldığını söyledi.

Oylama sürecin çok iyi ve sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirten Hasan Hadi, güvenlik güçlerinin üyelerini oy kullanma sürecine katılmaları için organize etmedeki rolünü de övdü.

Hadi, oy kullanma merkezlerinin dağılımının askeri güçlerin varlığına göre belirlendiğini belirterek, "Rasafa bölgesinde çok sayıda merkez bulunurken, Sadr kanadı seçimleri boykot ettiği için Sadr bölgesinde hiçbir merkez bulunmamaktadır." dedi.

Irak’ta kritik Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama için yarın 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmen oy kullanacak.

Toplam 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmenin oy kullanacağı özel oylama, saat 18.00’de sona erecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 9 Kasım'da Kurdistan24’e verdiği demeçte, 1 milyon 313 bin 980 güvenlik görevlisi ve 26 bin 538 göçmenin özel oylamaya katılacağını söylemişti.

Sözcü Galayi, özel oylamada, güvenlik güçleri için 809 merkez ve 4 bin 501 istasyon, mülteciler için ise 27 merkez ve 97 istasyon kurulduğunu aktarmıştı.

Cumana Galayi, seçime toplam 7 bin 744 adayın katılacağını, şu ana kadar 848 adayın elendiğini ifade etmişti.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım'da yapılacak.