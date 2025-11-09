Cumana Galayi: Oylama sürecinde herhangi bir teknik sorun yaşanmadı

4 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, özel oylamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Şengalli mültecilerin kampların içinde veya dışında oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Sözcü Galayi, bugün (9 Kasım 2025 Pazar günü) Kurdistan24'e verdiği demeçte, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde Parlamento seçimleri için yapılan özel oylamanın saat 07.00 itibarıyla başarıyla başladığını ve henüz herhangi bir teknik sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Özel oylamada, güvenlik güçlerinden 1,3 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkına sahip oldunu kaydeden Galayi, bu kapsamda güvenlik güçleri için 809 merkez açıldığını belirtti.

Cumana Galayi, katılan güçler arasında Sınır Kapıları Komisyonu, Irak İçişleri Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Peşmerge güçleri, Savunma Bakanlığı, Irak Terörle Mücadele Ajansı ve Haşdi Şabi personelinin yer aldığını açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı: 597 bin 453 seçmen

Irak Savunma Bakanlığı: 298 bin 54 seçmen

Peşmerge Bakanlığı: 145 bin 907 seçmen

Haşdi Şabi: 128 bin 127 seçmen

Kürdistran Bölgesi İçişleri Bakanlığı: 124 bin 312 seçmen

Irak Terörle Mücadele Ajansı: 18 bin 410 seçmen

Sınır Kapıları Komisyonu: 1596 seçmen

Güvenlik güçlerinin oy kullanma işlemlerinin yanı sıra, mültecilerin oy kullanma sürecinin de başladığını belirten Galayi, mülteciler için 27 merkez ve 97 istasyon kurulduğunu aktardı.

Galayi, "Mülteciler kamplarında oy kullanacak, ancak seçim yasasına göre yalnızca Şengalli mülteciler kampların içinde veya dışında oy kullanma hakkına sahip." dedi.

Sabah saat 7.00'de başlayan özel oylama, saat 18.00’de sona erecek.