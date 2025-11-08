Peşmerge komutanı: Seçimin Kürdistan için tarihi bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum

1 saat önce

Zerevani Peşmergeleri Komutanı Aziz Weysi, "Seçimin Kürdistan için tarihi bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum." dedi.

Komutan Aziz Weysi, 9 Kasım 2025 Pazar günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Peşmergelerin her zaman olduğu gibi sakin ve düzenli bir şekilde sandık başına giderek oylarını kullandığını söyledi.

Zerevani Peşmergeleri Komutanı Weysi, seçimin tüm Irak ve Kürdistan Bölgesi için önemli olduğunu vurgulayarak tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

Peşmergelerin süreci sıcak bir şekilde karşıladığını belirten Aziz Weysi, vatandaşların 11 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde de aynı coşkuyla katılım göstermelerini umduğunu sözlerine ekledi.

Yüksek rekabet nedeniyle bu seçimin Irak ve Kürdistan için bir dönüm noktası olacağına inandığını kaydeden Weysi, "Peşmerge'nin görevi canlarını feda etmektir ve vatandaşların huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için her zaman fedakarlık yapmıştır." dedi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama sabah saat 7.00 itibariyle başladı.

Irak’ta kritik Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama için yarın 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmen oy kullanacak.

Toplam 1 milyon 340 bin güvenlik görevlisi ile göçmenin oy kullanacağı özel oylama, saat 18.00’de sona erecek.