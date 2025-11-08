Ahmed Şaraa Washington'a ulaştı

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme amacıyla Washington'a ulaştı.

Resmi haber ajansı SANA'nın heberine göre Ahmed Şaraa bu sabah (9 Kasım 2025 Pazar) Washington'a gitti.

Şaraa'nın yarın (10 Kasım) Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanıyor. Bu gelişme, Şam ile Washington arasındaki ilişkilerde önemli bir değişikliği yansıtıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Şaraa'yı listeden çıkardığını açıklamıştı.

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 Kasım'da kabul etmişti.